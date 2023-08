Lidl surfe sur le "bad buzz" à Knokke et vous embarque avec tongs et frigo box à la mer

Un standing qui ne cadre pas avec celui de Knokke, s’indignent-elles. Il n’en fallait pas plus pour que la vidéo devienne virale. Et même pour voir un mouvement se mettre en place invitant un maximum de personnes à se rendre à Knokke le 26 août prochain, en short et avec un frigo box.

Surfant sur cet énorme buzz, Lidl a choisi son camp. Dans une publicité tournant sur les réseaux sociaux, le discounter affiche ses couleurs, déclinées en short, tongs et frigo box. Tout est prêt pour partir à Knokke, assure Lidl.

Une pub qui fait sourire et est aussi promise à un beau buzz.