Bons d’État : déjà 4 milliards levés auprès des citoyens… mais attention au piège si les banques contestent la légalité

Certaines banques osent cependant s’attaquer au bon d’État en proposant des taux plus élevés. C’est le cas du Beobank qui, jusqu’au 1er septembre, accorde un taux brut de 4,05 % sur son compte à terme à 1 an, soit 2,835 % de rendement net après déduction du précompte immobilier.

Le meilleur taux est accordé par Deutsche Bank, avec un taux brut de 4,10 %, ramené à 2,87 % net compte tenu des 30 % de précompte mobilier. À noter toutefois que ce rendement n’est accordé que pour des versements d’un minimum de 100 000 €.

À peu de chose près, le bon d’État et les meilleurs comptes à terme se tiennent dans un mouchoir de poche. Mais la différence pourrait se faire via… le Conseil d’État. En effet, le projet de loi approuvé par le Conseil des ministres et visant à réduire le précompte mobilier de 30 % (le pourcentage habituel sur les bons d’État) à 15 % n’a toujours pas été renvoyé par le Conseil d’État, qui doit se prononcer sur sa légalité. S’il devait rejeter le taux préférentiel, un précompte de 30 % serait alors appliqué et ferait baisser le rendement de 2,81 % à 2,31 %. Le cas échéant, les offres des banques seraient nettement plus compétitives et offriraient en moyenne 0,50 % de rendement supplémentaire.