Bons d'Etat, un levée record: les banques se moquent-elles des consommateurs depuis trop longtemps ?

guillement "Les banques privilégient les actionnaires et pas l'épargnant."

Avec le bon d'Etat au rendement intéressant de 2,81%, le gouvernement pousse un peu les banques à réagir, non ? A juste titre ?

Ce n'est pas normal oui, ça fait plus d'un an qu'on le signale. Les marges des banques augmentent. Elles vont annoncer leurs résultats et je suis sûr que les bénéfices seront en hausse, qu'il y aura probablement plus de dividendes reversés aux actionnaires ou alors des rachats d'actions. Elles privilégient les actionnaires et pas l'épargnant. Lui ne reçoit quasiment rien. Tout le monde a le droit de recevoir une part du gâteau, mais là, tout est concentré sur l'actionnaire.

Il y a plusieurs éléments. Cette hausse qui veut concurrencer les comptes épargne montre tout de même que le politique a échoué à faire réellement monter les taux au sein des banques. Cette campagne démontre cet échec.

Mais aussi un passage à l'acte après les menaces d'action vis-à-vis des banques si elles ne bougeaient pas, non ?

Oui. Mais de façon délimitée. Cela aurait été mieux d'avoir un taux minimum plus élevé pour les comptes épargne, comme le réclament certains partis ou certaines institutions. Là, il n'y a que ceux qui souscrivent qui peuvent en bénéficier. Pour rappel, l'épargne des Belges sur les comptes est évaluée à près de 300 milliards d'euros.

L'argument des banques pour ne pas bouger était-il audible ?

Non. Ca ne pose jamais de problème au secteur pour sortir des milliards d'euros de dividendes, mais dès qu'on parle des épargnants, les banques sortent l'argument de la fragilité, des risques.

Vont-elles vraiment augmenter leurs dividendes ?

Elles l'ont déjà fait en 2022, fortement. On verra mais ça ne m'étonnerait pas qu'elles le fassent cette année.

guillement "Il ne faut pas bouder son plaisir: ils faut que les épargnants en profitent."

Et au niveau politique, un commentaire ?

Revenons sur cet autre aspect oui: le ministre des Finances a raté sa réforme fiscale. Il lui fallait un succès auprès des électeurs. Mais il ne faut pas bouder son plaisir: ils faut que les épargnants en profitent. Après, il ne faut pas forcément mettre toute son épargne en bons d'Etat.

Bon plan pour la Belgique ou non ?

On sait que l'endettement est élevé, le déficit aussi. Disons que le succès du bon d'Etat montre que la Belgique n'est pas trop dépendantes de l'emprunt sur les marchés. C'est un bon signal.

Les banques ont-elles ignoré trop longtemps les intérêts de leurs clients ?

Les banques cherchent de plus en plus de rentabilité. Donc il y a une diminution des services. Je sais qu'il y a moins de passages en agence, moins d'utilisation de cash. Mais ça exclu une partie de la population. N'oublions pas que les banques ont une mission de service public minimum. Elles ont tendance à s'en détacher. Pourtant, l'Etat intervient quand le secteur est en difficulté.

Verra-t-on une hausse des taux ou les banques vont ignorer le signal ?

On verra. En attendant, ce sont les petites banques qui sont les plus touchées, les plus challengées par le bon d'Etat. Les grandes, potentiellement, s'en fichent, mais elles ne vont pas le dire. Mais j'espère vraiment me tromper.

Pour information, pour souscrire au bon d'Etat, il est possible de passer directement via l'Agence fédérale de la dette et ce portail, ou via votre banque, en échange d'une commission.

