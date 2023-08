Le succès de la nouvelle émission des bons d’État est clair : les banques, qui semblent davantage privilégier les actionnaires et moins les épargnants, se retrouvent face à un afflux de demandes. La Libre expliquait hier à quel point c’est parfois le parcours du combattant pour les épargnants. Informations inaccessibles, montants limités, application mobile incomplète… Les difficultés se multiplient pour les clients.

Une critique dont se défend Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, qui “tient à souligner que les banques font tout leur possible pour aider leurs client(e)s à souscrire simplement et facilement au bon d’État”. Elle affirme qu'” une série de banques ont temporairement augmenté leur capacité et déployé du personnel supplémentaire afin d’aider au maximum leurs client(e)s tout en respectant les dispositions légales en matière de services d’investissement”.

Febelfin concède qu’il est possible que certaines personnes se heurtent à des limites de transfert lorsqu’elles virent des montants élevés. Mais “cela varie d’une banque à l’autre. Il est en effet très exceptionnel que des client(e)s transfèrent des montants aussi élevés. Ces mesures existent précisément pour contrer les éventuelles tentatives de fraude en ligne, et donc pour protéger les client(e)s.”

La fédération insiste sur sa bonne volonté : “Les banques sont conscientes du caractère exceptionnel de la situation et mettent tout en œuvre pour aider les client(e) s le plus rapidement et le mieux possible, et répondre à leurs attentes dans le cadre de la période de souscription prévue.”

Il est possible de souscrire à ce bon d’État jusqu’au 1er septembre.