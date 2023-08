"La prime bénéficiaire est un engagement sûr, car au moment où elle est décidée, les résultats d'exploitation sont connus et il n'y a pas de droit acquis pour les années suivantes. Bien que la non-déductibilité de la dépense dans l'imposition des frais salariaux soit un inconvénient par rapport au bonus en espèces, la prime bénéficiaire reste un choix intéressant", souligne Catherine Langenaeken, experte juridique chez Acerta Consult.

En ce qui concerne les modalités, rien n'a changé pour la prime bénéficiaire. Il revient à l'employeur de décider, lors de l'assemblée générale, d'accorder ou non une prime bénéficiaire et, le cas échéant, de fixer le montant et la date de versement de celle-ci.