Énergie: c’est le dernier moment pour signer un contrat fixe avant une nouvelle hausse des prix

Si on a appris ces deux dernières années que le moindre grain de sable pouvait enrayer la machine, il reste bon de se pencher sur ce qu’il se passe depuis la fin du printemps, et les prévisions pour l’hiver. En mai, le prix moyen du mégawattheure sur les marchés était de 29,590€. En juin, on avait assisté à une légère hausse (32,107€), ainsi qu’en juillet (33,710€). Pour le mois d’août, la hausse est plus marquée, avec un tarif moyen qui se situe à 40,770€, en attendant le dernier jour du mois. Pour la suite, les projections des traders évoquent une hausse constante, pour atteindre 45,880€ en novembre, 50,915€ en décembre et 52,685€ en janvier. Tout cela demandera confirmation, mais il est logique de voir les prix augmenter durant l’hiver. Cela pourrait même être pire en cas d’hiver froid, sans compter les remous géopolitiques d’un côté ou l’autre du globe.

Concrètement, il est difficile d’évoquer la hausse réelle pour les consommateurs. Outre les prix du marché, il faut aussi compter sur les réserves des fournisseurs, les différents types de produit, etc. Il faudra donc comparer pour trouver la meilleure offre. Et pour agir avant la fin du mois d’août, la dernière solution – si vous êtes au variable – est de changer de contrat en restant chez le même fournisseur. Chez certains, il est possible de changer en quelques clics, via l’espace client. Par contre, changer de fournisseur prend quelques jours, plus un préavis en fonction du contrat, et vous fera certainement passer aux tarifs du mois de septembre.

Et après ? Il faudra surveiller le marché. Et si les prix devaient baisser – rien n’est impossible – il sera toujours temps de signer un nouveau contrat.