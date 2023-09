Guerre des télécoms : un seul perdant, le consommateur ?

Du côté des opérateurs télécoms, difficile de bousculer concrètement les trois plus gros acteurs du marché belge que sont Proximus, Telenet et Orange, même si les initiatives se multiplient , comme l’arrivée cet été de l’opérateur mobile virtuel (qui ne possède pas ses infrastructures réseaux) Undo ou l’élargissement de l’offre Youfone (qui propose désormais une offre pour l’Internet fixe). Même Orange, qui souhaite éjecter Proximus de sa position de leader, avait annoncé un doublement de son offre de data pour ses abonnements "Hey !", sa marque low cost. Mais cela après, rappelons-le, une hausse des prix en janvier.

Les grands opérateurs rechignent donc à baisser leurs tarifs. Confrontés à des investissements importants (déploiement de la fibre, de la 5G, l'inflation, etc.) et des actionnaires réticents, ils maintiennent leur politique tant que possible. "On constate des changements au niveau prix chez les petits opérateurs, mais les grands opérateurs comme Proximus et Telenet ne s'inquiètent pas beaucoup de ça. Juste avant l'été, Proximus et Telenet ont augmenté leurs prix de nouveau", commente à ce propos Julie Frère, porte-parole de Testachats. Notons d'ailleurs que Proximus a procédé à deux augmentations de prix en 2023.

Si le prix d’une connexion fixe seule reste autour de 27 euros en moyenne en Belgique, les packs TV + fixe + mobile avoisinent 80 euros et on constate des hausses entre 4 et 12 % selon les opérateurs par rapport à la même période l’année dernière. Une leçon donc : comparez ! Faites jouer la concurrence, avant de voir débarquer le "4e opérateur" tant attendu, Digi Belgium, mais ce ne sera pas avant 2024.

En juillet dernier, et se basant sur un panier de 3 000 produits dans 7 chaînes de supermarchés, l’organisation de défense des consommateurs Testachats estimait que les dépenses en supermarché pour un couple sans enfants s’élevaient à 531 euros par mois. Toute petite éclaircie : dans un rapport publié ce mercredi par l’Office national de statistique, l’inflation des produits alimentaires a diminué de 0,50 % en août par rapport à juillet.

guillement "L'envolée des prix a changé les habitudes alimentaires d'une majorité des Belges qui ont opté pour des produits de moindre qualité"

Mais si l’on compare, toujours sur base de ce panier de Testachats, les prix de juillet 2023 (les derniers disponibles) avec ceux de septembre de l’an dernier, on constate des hausses de prix toujours très sensibles: + 13,41 % pour le panier en question. Plus en détail, les hausses sont parfois vertigineuses : + 29,6 % pour les légumes, + 20 % pour les lasagnes, + 19 % pour le pain, + 18 % pour les produits surgelés, + 13 % pour les fruits, + 11 % pour les produits de soin, + 10 % pour la charcuterie ou encore + 6 % pour la viande.

Evolution des prix sur 1 an ©IPM Graphics

Bref, en l'espace d'un an, les prix ont pris sacrément de la hauteur. Et votre budget va s'en ressentir. "Dès le mois de mars, notre baromètre démontrait que l'inflation alimentaire dépassait les 20 %. Notre sentiment, c'est que le gouvernement n'a pas pris la mesure de cette crise. L'envolée des prix a changé les habitudes alimentaires d'une majorité des Belges qui ont opté pour des produits de moindre qualité. Outre l'impact sur le portefeuille, cela a aussi un impact sur la santé des consommateurs", explique Julie Frère, porte-parole de Testachats.

L'année 2023 a marqué un tournant pour le prix de l'eau à Bruxelles en raison d'une hausse de 14,5 % au 1er janvier "correspondant à l'inflation observée en 2022 et prévue pour 2023", explique Saar Vanderplaetsen, responsable de la communication chez Vivaqua. Le régulateur bruxellois, Brugel, a également approuvé une augmentation de 4,1 % en 2024 et de 2 % en 2025 comme en 2026.

"Il n'y aura donc plus d'autre indexation/augmentation durant la période tarifaire en cours", poursuit-elle. En 2026, le tarif domestique (ménages) sera ainsi de 4,5175€/m³ HTVA. À l'heure actuelle, l'eau à Bruxelles reste la moins chère du pays. Ainsi par exemple, pour une famille de 2 personnes (avec une consommation moyenne de 35 m³ par personne et par an), la facture annuelle 2023 est de 343 euros à Bruxelles et de 398 euros en Wallonie (tarifs de l'intercommunale wallonne SWDE qui couvre 2,5 millions d'habitants) et de 428 euros en Flandre (moyenne pondérée).

Pour les clients de la SWDE, les prix avaient augmenté de 6 % au 1er janvier 2023 par rapport au tarif précédent qui, lui, avait été inchangé depuis 2014. "Il n'y a pas d'augmentation prévue à l'heure actuelle. La prochaine analyse de la trajectoire financière se fera en juin prochain", explique le porte-parole, Benoît Moulin. Et d'expliquer que "s'il y a une augmentation des prix, elle ne va jamais dépasser celle de l'inflation".

