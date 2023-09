Comment récupérer un peu du précompte payé sur dividendes

Les particuliers qui disposent d’actions en portefeuille reçoivent des dividendes (pas toujours) qui sont leur part des bénéfices des entreprises choisies. Le Belge est historiquement friand de ces valeurs dites de rendement, souvent sélectionnées sur notre marché domestique. Ces dividendes sont soumis au précompte mobilier de 30 % retenu à la source. Le particulier qui suit distraitement l’évolution de son compte-titres voit donc arriver des liquidités, généralement à la fin du printemps. Ce n’est pas désagréable, et au fil du temps et de la croissance des dividendes, ce poste peut devenir une poche de capitaux non négligeable.