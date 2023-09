Réforme de la taxe de mise en circulation en Wallonie : entre 50 euros et… 9 000 euros à débourser selon votre type de véhicule

De gros changements à attendre pour les automobilistes wallons ? Ce mercredi, le Parlement wallon doit se prononcer sur la réforme de la taxe de mise en circulation, lancée en 2022. Celle-ci vise à taxer les voitures en fonction de leur motorisation, des émissions de CO2 et de leur poids, avec l’argument que les véhicules plus lourds sont plus polluants et dangereux sur les routes.