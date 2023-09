La Belgique échappe à la récession en partie grâce à l'indexation des salaires

À lire aussi

“La croissance économique a été revue à la baisse de 0,3 point de pourcentage en 2023 comme en 2024 par rapport aux perspectives de juin dernier du Bureau fédéral du Plan. Cette révision est principalement due à une détérioration de l’environnement international”, souligne, d’ailleurs, l’institution dans son communiqué. Qui ajoute : “La Belgique, contrairement à l’Allemagne et aux Pays-Bas, a pu éviter une récession grâce à l’importance de son secteur des services et aux indexations automatiques des revenus qui ont soutenu le pouvoir d’achat. Ceci compense le recul des exportations”.

Créations d’emplois

Sur le front de l’inflation, le Bureau fédéral du Plan anticipe le chiffre de 4,4 % en 2023 et de 4,1 % en 2024. C’est, certes, un reflux significatif par rapport à ceux enregistrés en 2022 – quand la hausse des prix avait culminé, en octobre, sur une base annuelle, à 12,3 % ! En août dernier, toujours sur une base annuelle, elle était retombée à 4,1 %.

guillement En raison de l’augmentation récente des prix internationaux du pétrole et du gaz, l’inflation repartirait à la hausse en novembre, pour ne refluer qu’au second semestre de 2024.”

Mais nous ne sommes visiblement pas encore au bout de nos peines. “Cette baisse se poursuivrait jusqu’en octobre. En raison de l’augmentation récente des prix internationaux du pétrole et du gaz, l’inflation repartirait à la hausse en novembre pour ne refluer qu’au second semestre de 2024”, prévient, d’ailleurs, le Bureau fédéral du Plan. Une révision à la hausse de l’inflation qui pèsera encore sur “la dynamique de la consommation des ménages en 2024”. Enfin, sur le front de l’emploi, notre économie, dans ces circonstances économiques défavorables, parviendra néanmoins à créer 50 000 emplois cette année et 40 000 l’année prochaine. C’est toujours cela de pris…