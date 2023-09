Comment les entreprises gonflent leurs revenus grâce aux abonnements oubliés

Si les abonnements sont omniprésents dans certaines catégories de produits depuis de nombreuses années (journaux, abonnements à des salles de gym,…), leur utilisation s’est étendue plus récemment aux produits numériques (services de streaming, licences de logiciels,…), aux systèmes de sécurité à domicile, aux produits de consommation (vêtements, produits de rasage et de maquillage,…) et aux ingrédients pour les repas préparés livrés à domicile.

Ces programmes très répandus sur le marché peuvent apporter des avantages substantiels aux vendeurs et aux consommateurs. Toutefois, les consommateurs ne peuvent pas profiter de ces avantages lorsque les vendeurs ne les informent pas de manière adéquate, les facturent sans leur consentement ou rendent l’annulation difficile.

Opter pour un abonnement en ligne peut s’avérer très pratique pour les consommateurs, car le processus est souvent très simple, mais l’action inverse, à savoir se désabonner, devrait être tout aussi simple. Trop de pratiques d’annulation consistent en un grand nombre d’obstacles à la désinscription, notamment des menus de navigation compliqués, des formulations biaisées ou des choix déroutants.

Être plus attentif

Selon un document de travail de chercheurs de l’université de Stanford et de l’université A&M du Texas, l’enjeu est de taille pour les entreprises, sachant que l’inattention des acheteurs peut augmenter leurs revenus jusqu’à 200 %, la plupart des prestataires connaissant généralement une augmentation de leurs revenus comprise entre 30 % et 80 % en raison du fait que les clients oublient d’annuler. Pour arriver à ces chiffres, ces chercheurs se sont intéressés à dix grands services par abonnement, numériques ou non, présents aux États-Unis dans le domaine du divertissement, de l’information, de la sécurité ou encore de la vente au détail. Bien que l’inattention soit profitable pour les entreprises, elle ne l’est pas pour les consommateurs. Les chercheurs ont donc proposé des solutions pour aider les consommateurs à être plus attentifs à leurs abonnements, l’une d’entre elles étant de questionner régulièrement le consommateur sur son désir de poursuivre son abonnement, par exemple tous les six mois. Les bénéfices générés par l’inattention des clients seraient dès lors réduits de moitié.

Il est donc essentiel pour les consommateurs de prendre conscience de l’impact de leur inattention en examinant régulièrement les relevés de cartes de crédit pour surveiller ses dépenses, mais les frais d’abonnement peuvent facilement passer inaperçus lorsqu’ils portent des noms génériques.