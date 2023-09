L'allocation loyer octroyée à un peu plus de 2.000 ménages wallons

Quelque 1.200 demandes ont fait l'objet d'un rejet, car elles ne respectaient pas les conditions d'octroi de l'allocation. Un peu plus de 650 demandes sont en cours d'instruction et 4.700 demandes sont incomplètes et en attente des informations nécessaires de la part des demandeurs. Enfin, 3.000 demandes restent sans réponse depuis plus de 2 mois. Un envoi massif de courriers de rappel a été effectué pour ces dossiers à la fin du mois d'août 2023, a détaillé le ministre.