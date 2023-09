Panneaux photovoltaïques: face aux décrochages forcés, le régulateur propose une indemnisation de 55 euros par an

Face à cette problématique, la Cwape (le régulateur) propose d'indemniser les prosumers à hauteur de 55 euros par an pour une installation moyenne. La proposition a été faite ce mardi lors d'une concertation des gestionnaires de réseaux de distribution, de la Cwape et des fournisseurs et associations de consommateurs.

Pour rappel, le ministre de l'Énergie, Philippe Henry (Ecolo), avait chargé la Cwape de rédiger un avant-projet de proposition de décret organisant l'indemnisation des prosumers en juin dernier.

Ainsi, d'après un document que L'Echo a pu consulter, une indemnisation forfaitaire annuelle est proposée par les gestionnaires de réseaux de distribution aux propriétaires "subissant une limitation d’injection de leur installation causée par une congestion locale sur le circuit du réseau basse tension". Reste dans quel budget seront trouvé les montants.