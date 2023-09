Plus de 70 % des Belges ne savent pas ce que leur banque fait de leur argent

À lire aussi

”vdk banque est une banque éthique et durable, dont l’ambition est de croitre de La Panne à Virton. Nous cherchons non pas des clients, mais des penseurs, des penseurs tridimensionnels. Des gens qui privilégient le rendement pour leur porte-monnaie, mais aussi pour leur région et pour la planète, partage Leen Van den Neste, CEO de vdk banque. Nous voulons balayer ce malentendu selon lequel une banque n’a aucun impact sur la société. Une banque co-définit l’orientation de l’économie, mais aussi celle du monde.”

Une pièce de collection symbole d’une banque durable

Plus concrètement, afin de pousser les Belges à la réflexion sur leurs investissements, vdk banque lance une grande campagne marketing qui signe le coup d’envoi du développement de ses activités en Wallonie. La banque a conçu une pièce unique de collection non pas à 2 mais à 3 faces, symbole d’une banque durable, pour inciter les gens à réfléchir à trois niveaux. Cet objet ressemble à une pièce de 1 euro et a été approuvé par le Commissaire belge des monnaies et la Commission européenne. “Vu qu’il s’agit d’un objet symbolique sans valeur de paiement et que nous estimions le projet intéressant, nous avons donné notre approbation, commente Giovanni Van de Velde, Commissaire de la Monnaie Royale de Belgique. Il ne s’agit néanmoins pas d’une émission officielle commandée par la Monnaie Royale de Belgique.”

La Commission européenne a également reçu un exemplaire pour ses formations internes sur les autorisations des droits d’auteur.

Une gestion durable de l’épargne

”Avec des produits et des services bancaires durables, vous êtes gagnant à trois niveaux. Vous pouvez avoir un réel impact en plus du rendement de votre propre porte-monnaie. Vous soutenez des initiatives sociales au niveau local et vous contribuez à un monde meilleur pour vos (petits) enfants, appuie ​Leen Van den Neste. Un Belge sur vingt dans notre sondage affirme avoir déjà changé de banque parce qu’il n’était plus satisfait des actions de sa banque en matière de développement durable. Chez 15 %, le développement durable était l’une des raisons qui les ont poussés à changer de banque.”