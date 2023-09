Le prix du mazout de chauffage va grimper : "Je n'ai qu'un conseil à donner", assure Damien Ernst

Damien Ernst nous livre son analyse. “Il y a toujours une invariance entre la production de pétrole et la consommation réelle, note-t-il. On consomme pour le moment deux millions de barils en plus que la production. Cela va conduire à des prix très élevés et un baril qui pourrait largement dépasser les 100 dollars (93,8 dollars ce mercredi, NdlR). Certains produits pétroliers ont déjà franchi cette barre des 100 dollars, d’ailleurs.”

Le Liégeois est donc “très inquiet” pour la suite. “On peut attendre une hausse des prix autour des 20 % dans les prochaines semaines pour tous les produits pétroliers. Le diesel pourrait grimper rapidement à 2,20 €/l à la pompe, et on peut atteindre une hausse de 15 à 20 centimes pour le litre de mazout. Un conseil : c’est le moment de remplir sa cuve”, conclut-il.