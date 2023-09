Quand s'arrêtera donc la folle envolée des prix des carburants ?

Évolution des prix du diesel depuis juillet 2022 selon le site Carbu.com

La hausse, délirante, du prix du diesel ces dernières semaines fait craindre de retrouver des tarifs records dans un avenir relativement proche. ©Carbu.com

Les propriétaires de véhicules essence ne sont que légèrement mieux lotis. De 1,731 € le litre début mai, nous sommes passés à 1,918 € désormais (+10,8 %). Soit une différence par plein de 50 litres de 9,35 € (86,55 € en mai contre 95,9 € aujourd’hui) et annuelle de près de 500 € !

Évolution des prix du diesel depuis juillet 2022 selon le site Carbu.com

Les prix de l'essence, après avoir fortement baissé depuis octobre, sont repartis à la hausse. Et pourraient bientôt battre leurs records. ©Carbu.com

Comment expliquer cette hausse exponentielle des prix ? “C’est un processus multifactoriel, commente Olivier Neirynck, directeur technique de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco). À commencer par l’annonce de l’Arabie saoudite et de la Russie de prolonger leur réduction de production de pétrole jusqu’à la fin décembre.”

Pour rappel, l’Opep + avait décidé en avril de réduire de 1,16 million de barils sa production quotidienne afin de soutenir le cours du baril de brent sur les marchés. Et l’Arabie saoudite a également décidé de diminuer sa production propre de près d’un million de barils par jour dès juillet. Avec une conséquence importante : le cours du brent en mer du Nord a littéralement explosé, passant de 72 $ le baril à désormais 95 $ environ. Soit une évolution à la hausse proche des 32 %.

Le cours du brent a connu une poussée inflationniste depuis le mois de juillet, coïncidant avec la réduction de sa production par l'Arabie saoudite. ©Boursorama

Autre facteur qui ne joue pas pour nous : le cours du pétrole dépend, sur tous les marchés, du dollar. “Et la devise européenne “est un peu faible par rapport au dollar”. Ce mercredi, un euro était échangé pour 1,07 dollar. Avec un euro plus fort, l’achat de pétrole serait moins onéreux pour la zone euro. Avec comme conséquences des prix à la pompe moins élevés. “Il faut cependant bien faire la distinction entre le cours du brent et le marché des produits finis (diesel, essence,…), tempère Olivier Neirynck. Le brent de la mer du Nord est côté à Londres tandis que le diesel et l’essence le sont à Rotterdam. Et ce dernier marché est plus sensible à l’offre et la demande.”

Une demande de plus en plus soutenue alors que l’offre est en baisse. “La reprise économique est plus soutenue dans le monde, notamment en Chine et aux USA, ainsi qu’en Europe”, poursuit Olivier Neirynck. Porte-parole de la Fédération pétrolière belge Energia, Jean-Benoît Schrans confirme : “Les coupes de production des pays de l’OPEP sont une des raisons de la hausse du Brent mais il y a aussi le redressement économique (perspectives optimistes) de la Chine avec comme conséquence une augmentation de la demande de l’énergie. La situation économique des États-Unis, en amélioration, a aussi un impact.”

Et il ne faut pas oublier l’embargo européen sur le diesel russe, en cours depuis mars. Certes, l’Europe a trouvé une alternative plus lointaine mais cela implique aussi des coûts de transports plus importants, et des délais de livraison plus longs aussi.”

Doit-on craindre une croissance encore importante des prix à la pompe ? Pour dépasser les records de prix (2,155 par litre d’essence le 11 juin 2022 et 2,286 € par litre de diesel le 11 mars 2022) ? “Nous n’avons pas de boules de cristal, commente Olivier Neirynck. Mais le marché semble aller vers la stabilisation. On pourrait voir une légère diminution sur le marché de Rotterdam. Mais il faut aborder cela avec une prudence de sioux. Le marché semble en effet extrêmement sensible à tout effet d’annonce.”

Chez Energia, on ne veut pas non plus se mouiller au jeu, il est vrai très hasardeux, des pronostics. “Nous ne nous risquons pas à faire des prévisions, ce qu’en tant que fédération nous ne pouvons ni ne savons faire, indique Jean-Benoît Schrans. On est encore loin des 2,2 € d’octobre 2022. La tendance est à la hausse mais l’évolution dépendra de quand l’offre et la demande pourront de nouveau s’équilibrer.”

Cela étant, les dramatiques inondations en Libye pourraient amener le pays à libérer davantage de pétrole qu’auparavant sur le marché. “Le pays aura besoin d’argent pour se reconstruire. Il faudra voir s’il suit la position de l’Opep + ou s’il décide d’ouvrir les vannes. Ce qui aurait pour conséquence de calmer les marchés.”

Et puis, il y a l’évolution du conflit en Ukraine qui pourrait, du jour au lendemain, faire bondir le cours du brent. “Il y a tant de paramètres imprévisibles qu’il est extrêmement difficile, voire impossible, de prédire de quoi sera fait demain. “

Les marchés influencés par la crainte d’une pénurie

Certains analystes ont évoqué cette semaine la possibilité d’atteindre un baril de brent 100 dollars. “On observe une hausse de 15 % en l’espace d’environ trois semaines pour atteindre des niveaux jamais vus depuis novembre dernier et pas très loin des trois chiffres, c’est un mouvement impressionnant”, a récemment commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda, prévenant aussi qu’il “pourrait y en avoir d’autres” compte tenu des tensions sur le marché.

Pour certains, c’est la crainte d’une pénurie qui fausserait les marchés. “Certains analystes prévoient en effet un marché sous-approvisionné dans les mois qui suivent (pénurie, baisses de production et embargos), ce qui fait augmenter le prix”, indique Jean-Benoît Schrans.

Pour la Brafco, il n’y a pourtant pas péril en la demeure : “Il n’est en aucun cas question d’une pénurie, rassure Olivier Neirynck. Mais les marchés sont effectivement tendus au niveau de l’offre.”