"En cas de nouvelle catastrophe naturelle majeure en Belgique, ce sera le chaos pour les assurés"

1. Quid des derniers chiffres disponibles ?

Dans le monde, les frais pour les assureurs ont encore grimpé à 50 milliards de dollars durant le premier semestre 2023, contre 48 milliards un an plus tôt, selon des calculs du géant de la réassurance Swiss Re. “Les effets du changement climatique peuvent déjà se voir dans certains périls comme les vagues de chaleur, la sécheresse, les inondations et les précipitations extrêmes”, a souligné Jérôme Jean Haegeli, chef économiste de Swiss Re, cité dans un communiqué. Et ces chiffres n’intègrent donc pas les catastrophes de cet été.

2. Quel impact financier sur le secteur de l’assurance ?

Pour comprendre l’impact du dérèglement climatique sur le secteur de l’assurance, il faut d’abord se pencher sur le rôle joué par les réassureurs qui ont pour noms Munich Ré, Swiss Ré, Hannover Ré… “Ce sont les grands acteurs internationaux de la réassurance qui vont déterminer quelles sont les capacités de réassurance globales qu’ils vont mettre sur le marché mondial de l’assurance. Et c’est en fonction de la capacité de réassurance allouée à chaque pays que les assureurs locaux vont pouvoir ensuite déterminer leurs propres limites d’assurance pour les catastrophes naturelles. Plusieurs éléments peuvent impacter, aux yeux des réassureurs, cette capacité à allouer à un pays plutôt qu’un autre : la concentration des risques, la réglementation, la fréquence des sinistres… Les réassureurs auront tendance à réallouer certaines capacités dans des zones moins risquées. En tant que secteur belge de l’assurance, nous dépendons donc de ces réassureurs et des conditions qu’ils nous imposent chaque année pour nous réassurer. On voit en tout cas que le coût de cette réassurance augmente d’année en année”, explique Hein Lannoy, CEO d’Assuralia, la fédération sectorielle du secteur de l’assurance.

Il faut dire que ces dernières années, les coûts liés aux catastrophes naturelles n’ont cessé de grimper au niveau mondial. Entre 5 et 7% par an. “C’est un chiffre qu’il convient cependant de relativiser. Car il faut aussi tenir compte de la hausse des coûts de la construction, de l’augmentation des prix de l’immobilier, de l’urbanisation croissante qui, en cas de catastrophe naturelle, engendre toujours davantage de dégâts”, ajoute notre interlocuteur. Et de poursuivre : “Ce que l’on voit maintenant, c’est que les réassureurs exigent que les assureurs prennent à leur propre charge la couverture de certains risques, là où, auparavant, ils pouvaient faire appel à la capacité de réassurance. Cela a évidemment un impact sur la gestion des risques des assureurs, leurs fonds propres… Dans le domaine assurentiel, on ne peut jamais garantir une intervention à 100 %. Il y a des limites à la solvabilité des assureurs mais aussi à ce que l’on peut demander comme prime aux assurés. Il y a là un équilibre à trouver.”

3. Quid de l’assurabilité de certains risques et des primes à payer ?

C’est évidemment la grande question. “Je n’exclus pas que l’année prochaine certains assureurs vont augmenter leurs primes en assurance incendie (NdlR : qui est la seule à prévoir une obligation de couverture en catastrophe naturelle) étant donné qu’ils ont vu leurs propres primes de réassurance augmenter. Mais le secteur va faire en sorte que ces hausses restent modérées”, explique Hein Lannoy. Outre la hausse des primes, l’autre danger est de voir certains assureurs ne plus vouloir couvrir certaines zones géographiques, trop exposées aux risques climatiques. C’est déjà le cas en Californie et en Floride (lire par ailleurs). Cela pourrait-il arriver en Europe ? “C’est un risque que l’on court si chaque année une catastrophe naturelle importante survient dans la même région.”

Et chez nous ? Hein Lannoy n’y va pas par quatre chemins : un peu plus de deux ans après les terribles inondations intervenues en Wallonie, notre pays ne serait pas en capacité de faire face à une nouvelle catastrophe naturelle de très grande ampleur. “Le secteur peut digérer la plupart des aléas climatiques. Mais si, demain, nous vivons un nouveau problème majeur, ce sera le chaos. Vous pouvez imaginer qu’un assureur dise à son assuré : ‘Je vous paie la moitié de votre maison qui vient d’être détruite mais suis désolé car je vais commencer par vous payer seulement 10% en attendant de connaître l’ampleur des dégâts et d’appliquer la clé de répartition. Ce n’est qu’après un an ou deux que vous recevrez le solde’. Ce n’est gérable pour le citoyen. Nous avons besoin d’un système durable qui permet à l’assureur d’intervenir tout de suite et de payer la totalité, le cas échéant, en récupérant ensuite une partie auprès des autorités publiques, État et Régions”, explique encore le CEO d’Assuralia.

Pour rappel, après ces inondations majeures en Wallonie, dont le coût total avait atteint plus de 2,5 milliards d’euros, le fédéral avait approuvé un projet de loi contraignant les assureurs à augmenter leurs plafonds pour les catastrophes naturelles à hauteur de 188 % de l’encaissement des primes d’assurance incendie de l’année précédente (contre 45 % avant), soit un montant mobilisable par le secteur de 1,6 milliard d’euros. Un accord avait été scellé entre le secteur et la Région wallonne, cette dernière lui reversant après trois ans et dans le cadre d’un prêt à 0 % sur huit ans un peu plus d’un milliard. “Ce n’est pas assez si on connaît une nouvelle catastrophe naturelle comparable à celle vécue il y a deux ans. Ce qu’il faut, vu l’ampleur et la fréquence de ces épisodes climatiques extrêmes, c’est un véritable partenariat public-privé et une réglementation claire où les assureurs ont l’obligation d’agir en première ligne mais où des tranches d’intervention supplémentaires sont prévues, au-delà d’un certain seuil, où c’est au fédéral et aux Régions d’intervenir. Est-ce qu’il y a aujourd’hui une capacité de réassurance pour gérer une catastrophe dont l’impact dépasserait 2,5 milliards d’euros ? En théorie, oui. Mais quid de cette capacité demain ? Gérer, c’est prévoir. Ce type de catastrophe reviendra, il faut s’y préparer. Nous demandons depuis deux ans au gouvernement de se mettre autour de la table et de trouver des solutions durables. Après une telle catastrophe, nous pensions qu’il y aurait quand même eu une consultation digne de ce nom…”, prévient le CEO d’Assuralia. Il y a urgence à agir…