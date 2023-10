Vers une baisse des prix dans la grande distribution ? “Nous sommes toujours en période de forte inflation”, rappelle Testachats

Un espoir qui se vérifie enfin, mais trop lentement, comme l’indiquent les derniers chiffres mensuels de l’inflation publiés par Testachats. “Pour le mois de septembre, l‘organisation a calculé une inflation de 13,5 %, soit une légère baisse par rapport au mois d’août. Bonne nouvelle, pour la première fois, les ménages paient leur caddie un peu moins cher que le mois précédent. Néanmoins, pour Testachats, les baisses de prix demeurent trop faibles et trop lentes. L’organisation espère que les enquêtes en cours de l’Observatoire des prix et de l’Autorité de la concurrence apporteront des explications claires à ce sujet”, apprend-on.

Une baisse des prix qui ne se vérifie pas pour tous les produits, malheureusement. “Depuis sept mois, ce sont principalement les légumes qui expliquent ce taux élevé d’inflation. Ils sont en moyenne 26 % plus chers que l’an dernier, avec des pics pour les carottes (+57 %) et les oignons (+53 %). Le ketchup (+46 %), le concentré de tomates (+39 %) et les frites surgelées (+38 %) complètent le top 5 des augmentations de prix. Parmi les 20 produits dont le prix a le plus augmenté l’année dernière, Testachats inclut également pour la première fois les pommes de terre (+23 %), et s’inquiète de la forte hausse de prix de ce produit de base.”

D’autres produits de base connaissent une forte inflation depuis un certain temps et leurs prix demeurent très élevés ce mois-ci. Le pain est désormais 16 % plus cher qu’en septembre 2022, suivi par le fromage jeune (gouda) (+ 22 %) et les œufs (+ 24 %).

Ce qui inquiète le plus Testachats, c’est de voir certaines matières premières baisser sur les marchés internationaux, mais pas encore en magasin. “15 huiles de friture sur 16 sont plus chères qu’en mars 2022, alors même que le prix de gros de l’huile a chuté de 50 % depuis lors. Alors que le prix international des produits laitiers a diminué de 26 % par rapport à juin 2022, 9 bouteilles de lait demi-écrémé et autant de paquets de fromage jeune (gouda) sur 10 ont depuis lors augmenté de prix. Nous constatons une meilleure évolution du côté des céréales, mais là aussi, 60 % des paquets de farine et de pâtes sont toujours plus chers qu’en octobre 2022, alors que le prix des céréales a baissé de 18 %. L’organisation de consommateurs convient que les coûts de main-d’œuvre et d’emballage ont augmenté, mais se demande toujours si c’est la seule explication à l’absence de baisse des prix. Elle a transmis, comme chaque mois, ses constats à l’Autorité belge de la concurrence”, lit-on dans le dernier rapport.

Malgré cela, les nouvelles sont plutôt bonnes. Le panier moyen d’un ménage de deux personnes a ainsi baissé de… 2 euros. On évoque ainsi une somme moyenne de 531 euros par mois pour deux personnes, contre 533 en août. Par contre, la hausse est toujours de 63 euros par rapport à l’année dernière. “Nous nous réjouissons de voir que la baisse de l’inflation a pour la première fois un effet concret sur le caddie des ménages, déclare Julie Frère, porte-parole de Testachats. Mais il faut rester réaliste : nous sommes toujours en période de forte inflation, et les prix ont énormément augmenté par rapport à l’année dernière. Nous poursuivrons notre travail et attendons les analyses de l’Observatoire des prix et de l’Autorité belge de la concurrence pour comprendre si ces augmentations, parfois très importantes, sont réellement justifiées.”