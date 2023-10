Les Belges éprouvent de plus en plus de mal à boucler leurs fins de mois : “Au moindre imprévu, je termine dans le rouge”

À lire aussi

Selon ce rapport d’Intrum, le ratio dépenses/recettes serait en effet en déficit de 239 € chaque mois pour ces familles. Selon ce même rapport, 55 % des ménages seraient à l’équilibre, parvenant juste à “joindre les deux bouts” tandis qu’un ménage sur trois parviendrait à mettre un peu de côté chaque mois. “Une partie importante de la population vit structurellement au-dessus de ses moyens”, résume Guy Van Mullum, d’Intrum Benelux.

À lire aussi

Marco, habitant de Bruxelles, fait partie de ceux qui, malheureusement, doivent piocher dans leur épargne de temps à autre. “Mon salaire a bien augmenté mais mon loyer a été indexé de bien plus que mon salaire, témoigne-t-il, sur la page Débats de dh.be. Et c’est sans compter la vie au quotidien : on en a pour 10 % en plus pour faire ses courses.”

Seule solution pour Marco : se priver “de beaucoup de choses.” Mais, indique-t-il, au moindre imprévu, il lui arrive de terminer dans le rouge. “Par exemple, si l’école réclame des fonds pour une sortie ou si un de mes enfants tombe malade et que je dois payer la consultation du médecin et les médicaments. Heureusement, je ne tombe jamais dans le rouge de beaucoup, mais les mois sont tellement serrés que, parfois, on n’a pas le choix.”

Lors d’un coup de sonde réalisé sur dh.be et qui n’a aucunement la volonté de se prétendre scientifique, près de 44 % des intervenants affirment terminer “souvent” leurs fins de mois dans le rouge. Si certains étaient déjà en difficulté avant la crise inflationniste générée par la crise du covid et accélérée par les conséquences énergétiques du conflit en Ukraine, l’explosion des prix enregistrée ces vingt derniers mois a contribué à noyer ceux qui étaient en équilibre instable jusque-là. Comment font-ils, dès lors, pour s'en sortir ? Pour de nombreux ménages, la réponse passe par la case privation. De loisirs, de vacances, de nouveaux vêtements voire, pour près de 210.000 Belges, de nourriture.

Yves, lui, dit ne pas tomber souvent dans le rouge. “Mais il peut être très facile de basculer de l’autre côté, tempère-t-il. Quand vous recevez le même mois votre précompte immobilier, votre assurance solde restant dû, votre provision de charge de votre immeuble…, vous vous rendez vite compte que ce mois-là vous dépensez le triple de votre salaire. C’est donc une question de gestion quotidienne, surtout quand vous êtes célibataire ou une famille monoparentale….”

Malgré une gestion précautionneuse, cela n’empêche pas Marco de voir ses comptes en banque basculer dans le rouge. Au point qu’il ait cherché un autre logement pour payer moins cher son loyer. “Mais les prix à la location sont devenus impayables, déplore-t-il. On est à plus de 1000 € pour un appartement de deux chambres. Il faut rajouter à cela l’électricité, le gaz, l’eau, la voiture, les assurances,… Toutes les factures de base et obligatoires ont augmenté de 10 %, mais mon salaire lui ne suit pas cette hausse folle (NDLR : l’indexation salariale est brute) !”

À lire aussi

Pour ne pas être pris au dépourvu, Michel a sa propre technique. Qui lui permet de rester dans le vert. “Sans me priver, assure-t-il. Pour y parvenir, il existe tant de promos dans tant de magasins que c’est sans aucune privation. Regardez les offres 1+1, même 2+3, allez acheter vos produits d’entretien ou conserves lors de ces promos. Même les pâtes sont quasi chaque trimestre en promo (pour une marque italienne bleue) à 2Kg+2Kg gratuits dans différentes grandes surfaces. Chercher, regarder, attendre et aller acheter lors des offres, pour le reste fruits et légumes on trouve aussi des prix sympas.”

Selon l’enquête européenne sur les revenus et les conditions de vie, 9,5 % de la population belge serait en situation de privation matérielle et sociale. Soit 1,083 million de personnes. En région bruxelloise, 17,5 % de la population est concernée contre 14,4 % en Wallonie et 5,4 % au nord du pays.