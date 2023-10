Packs wifi et forfaits mobiles : les Belges dénoncent un manque d’information des hausses tarifaires

Non sans surprise, à cause de l'inflation, la satisfaction des personnes interrogées à l'égard des tarifs a baissé, se situant entre 3 (packs) et 3,5 (téléphonie mobile) sur une échelle de 5 points.

En outre, dans l'ordre de priorité pour choisir leur opérateur, les Belges privilégient d'abord le critère du prix : 53% d'entre eux le considèrent comme le critère le plus important, soit 6% de plus par rapport à 2022. Les autres facteurs sont la familiarité avec l'opérateur (31%), le contenu attractif (30%), la réputation positive (25%), la vitesse de connexion Internet (20%) et la qualité du service (20%).

Manque de transparence

Par ailleurs, d'après l'étude réalisée par l'IBPT, le manque de transparence sur les augmentations tarifaires reste une question épineuse. Pas moins de 16% des Belges ont eu un problème avec les hausses de tarifs insuffisamment annoncées, contre 12% en 2022.

Près de 42% des répondants ont vu leur opérateur modifier son plan tarifaire au cours de l’année écoulée. Parmi eux, 74% n’ont rien fait, 24% ont changé de plan tarifaire au sein du même opérateur et seuls 2% ont décidé de changer d’opérateur. A noter que l’IBPT encourage l’utilisation de son comparateur tarifaire www.meilleurtarif.be.

Enfin, le service avec lequel les répondants rencontrent manifestement le plus de problèmes reste l’Internet à domicile, fixe ou wifi (71%). Les trois quarts du temps, cet inconfort est en lien avec la qualité du service : congestion du réseau, pannes, vitesse de connexion, problème de couverture...