Êtes-vous trop assuré ? Un contrôle pour faire des économies est possible

Mais a-t-on réellement besoin d’autant de protections ? Les besoins évoluent au fil de la vie, notamment en fonction de la situation familiale… Six Belges sur dix ne vérifient pourtant pas s’ils sont “surassurés”, alors que 51 % des clients qui ont effectué un “contrôle” ont qualifié cette expérience de “positive”. En réalité, une petite majorité des personnes interrogées par Assuralia (55 %) souhaite que l’assureur en prenne lui-même l’initiative.

Le meilleur tarif ou la meilleure protection ?

L’enquête d’Assuralia dévoile que 18 % des personnes interrogées ont changé d’assureur au cours des trois dernières années pour un ou plusieurs produits. Les raisons les plus fréquentes sont l’insatisfaction concernant le règlement d’un sinistre (4 %), parce que la situation du ménage a changé (5 %) ou pour réaliser une économie (7 %).

En effet, si le terme “assurance” est surtout associé à la protection, la sécurité ou la tranquillité d’esprit, il est également lié au coût. La vie est devenue beaucoup plus chère ces dernières années, intensifiant la sensibilité au prix du client : 43 % affirment être toujours à la recherche du meilleur tarif, même si cela signifie parfois moins de garanties.

Une autre source de changement d’assurance est son manque de clarté. Les assurances demeurent une matière complexe pour la moitié des personnes interrogées par la Fédération, même si d’autres remarquent que leur assureur fournit de plus en plus d’efforts pour rendre accessible l’information, notamment en utilisant un langage clair. “Les assureurs et les produits d’assurance sont considérés comme beaucoup plus clairs aujourd’hui que par le passé”, se félicite Hein Lannoy, CEO d’Assuralia. “Cela ne signifie pas que les assureurs vont se reposer sur leurs lauriers, au contraire, leur intention est de poursuivre dans la voie qu’ils ont empruntée, car l’assurance reste malgré tout une matière complexe pour beaucoup de personnes.”

Lors de la souscription d’une assurance, une rencontre avec l’assureur est donc privilégiée. Le contact face à face est également apprécié pour le suivi d’un sinistre, même si l’aide au téléphone convient tout autant au consommateur.