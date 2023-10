Bruxelles parmi les meilleures villes pour passer sa retraite ?

Les prix de l’immobilier, le coût de la vie mensuel, les taux de bonheur ou encore l’espérance de vie ont été pris en compte. Shepherds Friendly a classé pas moins de 30 villes considérées comme “les plus heureuses d’Europe”, c’est-à-dire dans lesquelles un Belge pourrait avoir l’idée de partir passer sa retraite.

Il ressort que Bruxelles fait partie du top 10 européen, arrivant en septième position, avec notamment un coût mensuel de la vie estimé à 930 euros (hors loyer) et un prix moyen au mètre carré à l’achat hors centre-ville de 3 300 euros. Ces deux montants sont les moins élevés des 30 villes considérées.

Madrid occupe la plus haute marche du classement avec un coût de la vie mensuel abordable de 670 euros pour un retraité. Cork (Irlande) est en deuxième position et Bergen (Norvège) en troisième position. On trouve ensuite Barcelone (espérance de vie la plus élevée à 84 ans, ex aequo avec Madrid), Helsinki (taux de bonheur le plus élevé du classement) et Vienne devant Bruxelles.

Juste derrière la capitale belge, suivent Stockholm, Dublin et Copenhague.

200 000 euros pour la retraite la plus heureuse du monde

Par ailleurs, Shepherds Friendly a déterminé le coût de la vie pendant les années de retraite dans les 50 villes les plus heureuses du monde. Ainsi, la pension rêvée dans la ville d’Helsinki considérée comme la plus heureuse du monde coûterait plus de 200 000 euros pour y vivre pendant la durée moyenne de la retraite. Le coût de la vie mensuel moyen y est d’un peu moins de 1020 euros par personne.

Dans le même temps, la ville la plus abordable est Wellington (Nouvelle-Zélande), qui est également la deuxième ville la plus heureuse du monde. Le montant total à débourser pour une durée moyenne de pension est d’environ 193 000 euros au total. Dans la suite du top 10, on trouve Copenhague, Bergen, Oslo (Norvège), Tel Aviv (Israël), Stockholm, Brisbane (Australie), Reykjavik (Islande) et Toronto (Canada).

Anticipation

Enfin, Bogota, la capitale de la Colombie est la ville la moins chère dans l’absolu pour prendre sa retraite, avec un coût total de 56 000 euros sur une période de 12 ans. Zurich est quant à elle la ville la plus chère, avec un coût de la vie mensuel moyen élevé de 1 700 euros par personne, soit un total stupéfiant de 373 00 euros pour une pension d’un peu plus de 18 ans.

Derence Lee, directeur financier de Shepherds Friendly, conclut en soulignant l’évidence : “Si la retraite peut sembler lointaine à certains, il n’est jamais trop tôt pour commencer à la planifier. Pour ce faire, il est important d’épargner dans un régime de retraite, mais il est également utile de réfléchir à la manière dont votre épargne personnelle peut être utilisée pour vous assurer une pension confortable.”

Les résultats complets de l’étude ici.