Les banques trichent-elles avec les taux sur le livret d’épargne ?

Qu’est-ce que cela veut dire très concrètement ? Prenons le cas de Belfius qui a annoncé cette semaine une hausse de ses taux à partir du 1er novembre. Imaginons que Charlotte a 10 000 euros sur son livret d’épargne. Le taux du compte Fidelity passe de 1,25 % (0,20 de taux de base et 1,05 de prime de fidélité) à 2 % (0,25 % de taux de base et 1,75 % de prime de fidélité). Si elle ne verse pas d’argent supplémentaire sur son compte, ce n’est qu’à partir du 1er novembre 2024 que sera comptée la nouvelle prime qu’elle percevra le 1er novembre 2025.

Trois fois par an

Certes, il y a moyen de contourner la loi, en ouvrant un autre compte d’épargne et en y versant les 10 000 euros. La loi permet trois fois par an ce genre d’opération sans que cela entraîne une perte de la prime de fidélité. L’épargnant doit donc prendre un peu de son temps pour faire l’opération et ainsi bénéficier du taux le plus élevé. Il est évidemment coincé si les taux augmentent plus que trois fois. Et on peut imaginer que les banques parient sur l’inertie de leurs clients, surtout s’ils n’ont que quelques centaines d’euros sur leurs comptes.

En augmentant nettement plus la prime de fidélité que le taux de base, Belfius cherche donc à fidéliser ses épargnants. Il ne fait aucun doute que les autres grandes banques du pays vont suivre le mouvement en faisant la même chose. Les outsiders, eux, relèvent un peu plus le taux de base. Prenons l’exemple de Keytrade dont le taux de base a été porté à 0,90 % à partir 2 octobre alors que la prime de fidélité est relevée à 1,65 %. Celui qui retire son argent avant un an est donc moins pénalisé.

Plaidoyer de Test-Achats

Cette complexification résultant des deux taux est dénoncée par Test-Achats. "La mesure la plus simple serait de supprimer la prime de fidélité et d'avoir un seul taux. Ce serait le taux vérité. Les banques ne pourraient plus tricher", nous expliquait cette semaine Nicolas Claeys, coordinateur chez Testachats Invest.

Le législateur pourrait-il entendre l’appel de Test-Achats ? C’est loin d’être acquis quand on sait que la Banque nationale, le régulateur des banques, ne voudra pas d’une mesure qui pourrait déstabiliser cette importante source de financement des banques. N’oublions pas en effet que les montants totaux placés sur les livrets s’élèvent à quelque 300 milliards d’euros.