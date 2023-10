Cette taxe bancaire risque d’être payée par l’épargnant

“Les mesures prises sont regrettables et particulièrement incompréhensibles pour un gouvernement qui se targue depuis des mois de vouloir augmenter les rendements pour les épargnant-e-s. Les nouvelles décisions sont une énième mesure strictement budgétaire qui frappe la banque de détail ordinaire et taxe encore et toujours la même activité, à savoir l’épargne”, souligne le communiqué. Et d’ajouter que “cette mesure impacte à nouveau la capacité des banques à accorder des crédits aux entreprises et aux ménages.”

Nuance importante

Peut-on déduire que (comme d’habitude) c’est bien l’épargnant qui va payer cette taxe en n’étant pas correctement rémunéré ? Cela paraît clair même s’il y a une nuance importante. Contrairement au passé, l’augmentation de la taxe ne vise que les banques qui ont plus de 50 milliards de dépôts, c’est-à-dire BNP Paribas Fortis, Belfius, ING et KBC. Le taux perçu par l’État sur le montant des dépôts passe de 0,1323 % à 0,1758 %. Le reste du secteur reste, lui, taxé à 0,1323 %. Ce qui lui donne a priori un peu plus de marge pour augmenter ses taux, et ainsi mettre la pression sur les grandes banques. Une banque de taille moyenne comme Argenta a d’ailleurs déjà commencé à faire jouer la concurrence en remontant ses taux sur ses livrets d’épargne à un niveau supérieur à celui des grandes banques. Reste à voir si cela sera suffisant pour faire bouger celles-ci.

Une autre mesure vise, elle, toutes les banques. C’est la fin de la déductibilité fiscale de la taxe bancaire. Sur la recette de 150 millions, elle représente environ 25 millions. Pas de quoi avoir une quelconque influence sur la rentabilité des banques ni sur la politique de rémunération.

Protocole en 2024

L’enjeu pour le gouvernement sera d’éviter que cette taxe (qui a rapporté environ 1,7 milliard en 2022) serve de prétexte aux banques pour ne pas augmenter leurs taux et qu’elle s’avère, comme l’affirme Febelfin, “une taxe sur l’épargnant”.

C’est dans cette optique que le gouvernement travaille depuis quelque mois déjà à des mesures en matière de transparence. Alexia Bertrand, la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs (Open VLD) avait présenté des propositions en juillet dernier. “Les banques seront obligées de donner des informations soit par courriel soit au travers de leur app bancaire tous les trois mois non seulement sur les taux les plus intéressants mais surtout sur le niveau des taux. À chaque client de décider par la suite. Nous mettons la dernière main au protocole. Nous espérons que celui-ci pourra entrer en vigueur début 2024”, nous explique-t-elle.

Deuxième mesure pour mieux informer les épargnants, le gouvernement charge la FSMA, le régulateur des marchés financiers, de rendre son calculateur d’épargne plus accessible à tous d’ici fin 2023 et pour tous les comptes d’épargne réglementés offerts en Belgique.