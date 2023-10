Voici quand et de combien vos salaires vont augmenter

Une augmentation différente, donc en fonction des secteurs, comme le rappelle Laurence Philippe, Legal expert chez Partena Professional. “Chaque mois, le Bureau du Plan recalcule l’indice santé lissé, qui reflète l’impact de l’inflation et intervient dans la plupart des mécanismes d’indexation des salaires. Ce mécanisme est fixé par la loi pour le secteur public, alors qu’il existe plusieurs mécanismes dans le secteur privé qui diffèrent selon les Conventions Collectives de Travail (CCT) conclues au sein des différents secteurs”, ” explique Laurence Philippe.

Sur base de ces prévisions, l’”indice santé lissé”, qui est notamment utilisé pour le calcul de l’indexation des salaires, augmenterait de 4,4 % en 2023 et 4,0 % en 2024, contre 9,25 % en 2022 et 2,01 % en 2021.

Pas tous en même temps

Ces indexations n’interviennent pas au même moment pour tous non plus. ”D’une part, certains secteurs connaissent une indexation à date fixe. Son ampleur est plus prévisible une fois la date butoir approchant. C’est le cas de la Commission paritaire 200, qui regroupe une trentaine d’activités professionnelles, et dont les travailleurs peuvent s’attendre à une hausse de 1,50 % le 1er janvier 2024.”

D'autre part, chaque fois que l’indice santé lissé atteint un certain pourcentage, certains secteurs bénéficient d’une indexation. “Il s’agit du 'dépassement de l’indice pivot'. Ainsi, la date à laquelle l’indexation sera effectuée sera influencée par l’inflation. Les indexations sont plus fréquentes lorsque celle-ci est plus élevée. Si le moment de l’indexation est variable, le pourcentage reste, lui, constant. Ainsi, le Bureau du plan prévoit que l’indice santé lissé atteindra l’indice pivot du secteur public dès octobre plutôt qu’en novembre, comme prévu lors des dernières prévisions. En conséquence, en novembre 2023, les salaires du secteur public seraient adaptés au coût de la vie de 2 %. Selon le Bureau du plan, l’indice pivot pourrait être atteint de nouveau en mars 2024 et septembre 2024.”