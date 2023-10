Voici EuroDreams, "le petit frère de l’Euromillions", qui permet de gagner une rente de 20 000 € par mois pendant 30 ans 

Cela faisait quelques années qu’un nouveau jeu de tirage de loterie européen était dans les cartons. Si l’EuroMillions attire toujours les foules et fait rêver avec la probabilité de devenir scandaleusement riche, son petit frère a toutes les chances de ravir les amateurs des jeux de tirage. Le principe du jeu est assez similaire à celui de l’EuroMillions puisqu’il s’agit de sélectionner une combinaison de six numéros de 1 à 40 et un numéro de rêve de 1 à 5 sur le billet. Tout comme pour les autres jeux de tirage, les participants peuvent sélectionner eux-mêmes leur combinaison ou opter pour une sélection aléatoire par la machine. Chaque combinaison offre une chance sur 4,66 de remporter un gain.

La différence majeure réside dans les gains. Alors que l’Euromillions offre la possibilité de gagner un montant compris entre 15 millions minimum et 240 millions au rang 1, EuroDreams proposera le versement d’une rente aux gagnants. Le grand gagnant remportera ainsi une rente de 20 000 € par mois durant 30 ans, soit un total de 7,2 millions d’euros ! Au rang 2, la rente s’élèvera à 2000 € par mois pendant 5 ans. Aux deux premiers rangs, le solde du gain est transmissible aux héritiers en cas de décès. Le rang trois offre un gain unique de 100 €. Au rang 4, un gain unique de 40 €. Au rang 5, un gain unique de 5 € et au rang 6, un gain de 2,50 € (une chance sur 6 de récupérer sa mise avec 2 numéros corrects).

Si ce type de loterie, offrant une rente plutôt qu’un gain unique est une première chez nous, elle rencontre déjà un franc succès à l’étranger. Au Canada, la loterie grande Vie promet ainsi un jackpot de 1000$CAN par jour à vie au rang n°1 et une rente annuelle de 25 000$ à vie pour les gagnants du rang n°2. La particularité de cette loterie est le taux “élevé” de chance de gain, avec une chance sur 13 millions de remporter le gros lot.

Aux États-Unis, la loterie Cash4Life, en Floride, est un réel succès. Elle offre la possibilité de remporter un gros lot de 1000$/jour en jackpot et 4000$ par mois pour le rang n°2.

En Australie et au Royaume-Uni, c’est la loterie Set4Life qui offre la possibilité d’un gain maximum de 10 000 £/mois pendant une durée de 30 ans au Royaume-Uni. Les gagnants sont encore mieux lotis avec la possibilité de remporter 20 000$/mois pour une durée de 20 ans en Australie.

Le montant des mises est identique à celui de l’Euromillions, soit 2,50 € par grille, avec un taux de redistribution des mises qui devrait s’élever à 52 %.

Si la loterie Euro Dreams ne devrait être disponible que dans les pays actuellement membres de l’Euromillions, le dépôt des marques couvre également le reste de l’Union européenne, des pays actuellement soumis à la communauté Eurojackpot, la seconde loterie européenne. La marque a été déposée en 2022 dans pas moins de 15 pays, mais seuls 8 pays pourront y participer lors du lancement : France, Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, Autriche, Irlande, Suisse.

Le premier tirage aura lieu le 6 novembre prochain, mais il sera déjà possible de miser dès le 30 octobre prochain. Deux tirages par semaine sont prévus, le lundi et le jeudi, à 21 h (mises possibles jusqu’à 20 h). Avec les tirages de l’Euromillions, le mardi et le vendredi, ainsi que ceux du Lotto, le mercredi et le samedi, il sera donc possible de participer à un jeu de tirage tous les jours, sauf le dimanche.