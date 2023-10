Un an de voyage pour 2 euros ? Attention à cette arnaque qui se fait passer pour la SNCB

”Un an de voyage gratuit depuis la SNCB pour 2 euros” (sic), peut-on lire sur l’un des posts.

Quelques-unes des fausses annonces SNCB repérées. ©D.R.

”Ce genre d’arnaque arrive malheureusement de temps à autre, nous avons déjà publié des messages de prévention sur nos réseaux sociaux et notre site internet à ce propos. Nous conseillons aux voyageurs de consulter exclusivement les canaux officiels de la SNCB (site internet, réseaux sociaux…)”, nous signale la SNCB ce lundi matin.

Quelques réflexes à avoir

Rappelons que lorsque le cadeau est trop beau, c’est que c’est souvent une arnaque.

Comme nous l’écrivions récemment par rapport à une arnaque extrêmement similaire qui se faisait passer pour bpost : vérifiez toujours le nom prétendu de l’entreprise, le site (si le lien semble fiable, avec “https”, et si un petit cadenas est apparent, gage de sécurité). Et évidemment, ne partagez jamais vos informations personnelles, comme votre numéro de sécurité sociale, vos coordonnées bancaires ou vos mots de passe, à moins d’être absolument sûr de la légitimité du site sur lequel vous naviguez. Enfin, utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte en ligne. Histoire de ne pas donner facilement accès à vos comptes personnels au détour d’une manœuvre malheureuse. Méfiance, donc.