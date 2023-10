BNP Paribas lance une start-up du paiement pour le commerce en ligne

La société proposera aux plateformes de commerçants type Amazon une interface de paiement clé-en-main, permettant l'encaissement et la redistribution vers les vendeurs tiers.

La jeune pousse acceptera progressivement plusieurs types de paiements (cartes, paiement fractionné...) et fournira des outils de pilotage et de contrôle pour limiter la fraude, le tout "à un prix compétitif", souligne M. Massis.

La fintech s'attaque à un marché dominé par le géant américain du secteur, Stripe. Basée à Amsterdam, la société Adyen y est également très installée.

En gestation depuis 6 mois, Panto précise que la commercialisation de son offre est prévue pour le premier semestre 2024.

Elle bénéficiera du portefeuille de clients actuels de BNP Paribas et compte à moyen terme se développer et "s'étendre au marché européen BtoB (ventes aux professionnels) et CtoC (ventes entre particuliers), avec des vendeurs internationaux", précise un communiqué.

"Jusqu'à l'obtention de l'agrément d'établissement de paiement, la fintech opérera en tant qu'agent de BNP Paribas", continue le document.

Le capital est détenu par 321founded et les fondateurs mais BNP Paribas apporte le financement et sera amené à devenir majoritaire à l'horizon deux ou trois ans.

Panto vise la rentabilité d'ici la fin de sa troisième année d'existence.

Cette annonce survient en marge d'une semaine thématique célébrant les start-up françaises de la banque et de l'assurance, débutée lundi par une journée d'échanges organisée dans les locaux de la Banque de France par l'AMF et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Le secteur traverse depuis mi-2022 une mauvaise passe, voyant ses sources de financement se tarir et ses valorisations dégringoler.