Finances, IT, juridique... Découvrez les salaires proposés en 2024 dans les postes les plus recherchés en Belgique

"Il est indéniable que le salaire compétitif reste l'un des atouts les plus importants, explique Joël Poilvache, Regional Managing Director chez Robert Half. Cependant, pour certains employeurs, il peut être difficile d'augmenter les salaires. Il n'existe pas de package salarial universel qui conviendrait à tout le monde, car chaque employé est un profil unique. Il est donc crucial que les attentes de l'employeur et de l'employé soient alignées."

Transparence salariale

Par ailleurs, 64 % des employés estiment que davantage de transparence salariale aurait un effet positif sur la culture d'entreprise, et 58 % confirment que cela simplifierait les négociations salariales. À l'inverse, près de la moitié des employés s'inquiètent du fait que davantage de transparence pourrait entraîner des tensions entre les travailleurs.

"La transparence salariale comporte des avantages et des inconvénients, appuie Joël Poilvache. Idéalement, ce sujet devrait être discuté lors d'un entretien privé entre le responsable des ressources humaines et le salarié, en fournissant une perspective et des explications suffisantes. Une politique salariale claire et équitable est essentielle au sein de toute entreprise, surtout sur le marché actuel."

À lire aussi

Localisation, flexibilité et opportunités

En outre, aux yeux des employés, l'aspect financier est loin d’être le seul facteur de décision. La localisation de l'entreprise, le manque de flexibilité au travail, les opportunités de croissance limitées ou encore une culture d'entreprise qui laisse à désirer ont également un impact significatif.

Salaires. ©IPM Graphics

"Bien que le salaire compétitif soit le facteur le plus important selon les employés, la valeur que vous pouvez offrir à vos employés va au-delà de la simple rémunération financière, partage Joël Poilvache. Par exemple, l'emplacement de l'entreprise joue toujours un rôle majeur dans l'acceptation d'un emploi, ce qui peut sembler surprenant à une époque où le télétravail est devenu monnaie courante. Cela peut indiquer que les employés sont amenés à retourner plus fréquemment au bureau. Par conséquent, il est important d'offrir un environnement de travail attrayant qui favorise la croissance, le développement et le bien-être. Investissez dans la formation et le développement personnel, offrez des horaires de travail flexibles et reconnaissez leur engagement. Un employé engagé et satisfait est souvent disposé à s'investir pleinement dans le succès de l'entreprise, même si le salaire n'est pas le plus élevé. Créez un environnement où les employés se sentent valorisés et entendus, et vous verrez que la guerre des talents peut toujours être 'gagnée'."

Quelles grilles de salaires ?

Dans son tout dernier Guide des Salaires, Robert Half partage les grilles tarifaires pour 2024 dans les secteurs "Finances et comptabilité", "IT" (Technologie de l'Information), "Administration, RH et Service Client" et "Juridique". Dans le détail, les salaires annuels bruts par postes ont été déterminés pour trois niveaux de compétences : pas ou peu d'expérience (25e), expérience moyenne (50e) ou expérience supérieure (75e).

©Robert Half

©Robert Half

©Robert Half

©Robert Half

©Robert Half

©Robert Half

©Robert Half