Mes Finances 250 millions d'euros de pension pour... des sportifs de moins de 36 ans François Remy

Partir à la retraite entre 16 et 35 ans, en percevant chaque mois une pension complémentaire, c'est possible en Belgique. À condition d'être un "salarié du sport". Une situation dans laquelle se retrouvent plus de deux milles contribuables chaque année.