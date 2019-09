1. Emploi

Actuellement, moins de deux tiers de la population (63.7%) en âge de travailler participe au marché de travail. L'objectif du gouvernement est "d’augmenter le taux d’emploi et d'atteindre un taux d'emploi de 68.7% en 2025.

La Wallonie renforcera la garantie "jeunes" et visera, aussi rapidement que possible, à offrir à chaque jeune, dans les quatre mois à l’issue des études, une proposition de stage et/ou de formation. "On prend exemple sur l'excellent travail d'Actiris", a réussi à épingler le négociateur PS.

Le Gouvernement étudiera les possibilités d’accorder un incitant financier

promérité à l’issue d’une période continue d’un an dans l’exercice d’un emploi en pénurie

2. Marché du travail "zéro sexisme"

La principale mesure fixée par la Wallonie dans cette matière est "l’application stricte de l’égalité salariale". Le gouvernement souhaite "tendre vers une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de

responsabilité au sein des administrations publiques".

3. Entreprises et indépendants

La déclaration gouvernementale insiste sur le besoin d'entrepreneurs et d'innovateurs en Wallonie. "Les aides accordées aux entreprises seront orientées vers la création d’emplois durables et de qualité ainsi que vers une économie circulaire, décarbonée et innovante. Les aides seront ciblées, objectives et conditionnées à des résultats mesurables."

La déclaration évoque aussi un "droit à la deuxième chance" afin de mettre fin à la stigmatisation des entrepreneurs, entreprises et indépendants faillis de bonne foi.

Autres mesures :