Les constructeurs automobiles sont de plus en plus nombreux à proposer des systèmes d’aide à la conduite sur leurs véhicules. Ils sont même de plus en plus inclus dans l’équipement de série de bon nombre de marques. Mais en quoi consistent ces systèmes et qu’offrent-ils comme avantages en termes d’assurances ?

Le choix de votre camionnette est important car de nombreuses marques offrent différents systèmes d’aide à la conduite. Certains sont de base et d’autres optionnels. Selon plusieurs études européennes, ils permettent de diminuer fortement le nombre d’accident et l'impact matériel et physique découlant de ces accidents. AXA motive donc les conducteurs à opter pour ces nouvelles technologies. Avantage non négligeable, ce choix pour plus de sécurité a un impact également sur le montant de votre prime d’assurance.

Les systèmes d’aide à la conduite qui réduisent votre prime

Aide au stationnement (Park Assist System). Ce système déclenche des alertes sonores et visuelles afin d’éviter des dommages lors du stationnement ou de manœuvres. Pour ce faire, l’avant et l’arrière du véhicule sont équipés de capteurs à ultrasons signalant la présence d’obstacles.] Certains systèmes, dotés d’une caméra 360° et d’un pilote électronique, proposent également une aide active au stationnement ;

Ce système déclenche des alertes sonores et visuelles afin d’éviter des dommages lors du stationnement ou de manœuvres. Pour ce faire, l’avant et l’arrière du véhicule sont équipés de capteurs à ultrasons signalant la présence d’obstacles.] Certains systèmes, dotés d’une caméra 360° et d’un pilote électronique, proposent également une aide active au stationnement ; Avertisseurs d’angles mort. Il s’agit d’un système (caméra ou radar) qui surveille les côtés et l’arrière du véhicule pendant la conduite, afin d’avertir le conducteur lorsqu’un véhicule est invisible dans le rétroviseur

Il s’agit d’un système (caméra ou radar) qui surveille les côtés et l’arrière du véhicule pendant la conduite, afin d’avertir le conducteur lorsqu’un véhicule est invisible dans le rétroviseur Maintien sur la voie. Il s’agit d’un système d’alerte de franchissement involontaire de ligne, lorsque la camionnette se rapproche d’une ligne de séparation. Certains systèmes vont même jusqu’à prendre l’initiative de corriger la trajectoire du véhicule ;

Il s’agit d’un système d’alerte de franchissement involontaire de ligne, lorsque la camionnette se rapproche d’une ligne de séparation. Certains systèmes vont même jusqu’à prendre l’initiative de corriger la trajectoire du véhicule ; Freinage d’urgence. Ce système actionne automatiquement les freins en cas de situation critique et agit indépendamment du conducteur pour éviter ou atténuer l’accident ;

Ce système actionne automatiquement les freins en cas de situation critique et agit indépendamment du conducteur pour éviter ou atténuer l’accident ; Détecteur de fatigue. Ce système est conçu pour détecter la fatigue du conducteur et l’inviter à faire une pause avant qu’il ne soit trop tard ;

Ce système est conçu pour détecter la fatigue du conducteur et l’inviter à faire une pause avant qu’il ne soit trop tard ; Régulateur proactif de vitesse. Il permet d’adapter la vitesse du véhicule en mettant automatique une distance suffisante avec le véhicule qui le précède. Dans certains cas, le système freine lui-même jusqu’à l’arrêt complet du véhicule afin de prévenir la collision.

Les types de réductions de prime

Grâce aux systèmes d’aide à la conduite, vous pouvez recevoir des réductions sur vos garanties responsabilité civile (RC) ou RC + Omnium. Votre camionnette est équipée :

de 2 ou 3 des 6 systèmes pris en compte par AXA ? 10% de réduction sur votre RC ou sur votre RC + omnium (*) ;

d’au moins 4 des 6 systèmes pris en compte par AXA ? 15% de réduction sur votre RC ou sur votre RC + omnium (*)

(*) Offre soumise à conditions, valable du 9/12/2019 au 30/06/2020 inclus, pour toute nouvelle affaire ou changement de véhicule dans un contrat à la souscription de la garantie RC ou RC + omnium pour une camionnette équipée de systèmes d'aide à la conduite montés d'origine sur le véhicule. La camionnette peut être à usage privé ou professionnel et le conducteur principal doit être âgé d'au moins 25 ans .

Vous souhaitez rouler, à titre professionnel ou privé, en toute sécurité ? AXA est là pour vous conseiller. N’hésitez pas à prendre l’initiative du contact

Vous connecter :

Facebook : https://www.facebook.com/AXABelgium

Twitter : https://twitter.com/AXAinBelgium

Vos applis gratuites

https://www.axa.be/ab/FR/apps/Pages/Applications-mobiles.aspx