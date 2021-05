Assurer une voiture électrique est bien plus cher, mais pourquoi ? Mes Finances Patrick Dath-Delcambe

© Studio Canal Si les voitures électriques ne risquent pas de s’écrouler pas comme un château de cartes au moindre choc, la couverture omnium pour un véhicule neuf n’en est pas moins prisée.

En fait, c’est le prix d’achat qui est déterminant. “La valeur du véhicule influence la valeur assurée et donc la prime omnium. Les véhicules hybrides et électriques étant plus chers à l’achat que les véhicules thermiques, la prime de base, à puissance égale, est plus élevée”, résume Thierry Martiny, porte-parole pour Belfius. “Comme les moteurs électriques sont généralement plus puissants, leur prime auto est plus élevée”, note aussi Gerrit Feyaerts, porte-parole chez AG Insurance.