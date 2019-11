Trottinette, monoroue, vélo électrique, les alternatives de mobilité douce se multiplient dans nos villes. Soyez cependant attentif. Circuler sur la voie publique représente un risque pour vous, comme pour les autres usagers. Veillez à être bien assuré !

Véritable phénomène de société, la trottinette électrique est devenue un moyen de transport privilégié. Pratique et répondant à une envie croissante de nouvelles pratiques plus responsables, beaucoup de citadins l'ont adoptée. Mais, comment rouler vert en toute sécurité ? Tout d’abord en respectant les recommandations de base, soit porter un casque, ne pas rouler sur les trottoirs, ne pas dépasser 5 km/h en zone piétonne et ne pas stationner l’engin sur un trottoir. Ensuite, et surtout, en prenant une bonne couverture en assurances.

L’assurance familiale remplace la RC AUTO

Depuis le 1er juin 2019, la législation concernant les engins automoteurs a changé. Sont visés par la nouvelle loi les engins qui se déplacent par la force d’un moteur, dans ce cas-ci un moteur électrique, à savoir la trottinette électrique, mais aussi le skateboard électrique, le Segway, la monoroue et l'hoverboard, pour peu qu’il ne dépasse pas 25km/h. Désormais les risques liés à l'utilisation de ces engins sont couverts par la RC familiale , c’est-à-dire la couverture des dommages corporels ou matériels causés à une tierce personne. Et c’est une très bonne nouvelle ! En effet, certains assureurs refusaient jusqu’alors de couvrir l’utilisation de la trottinette électrique dans le cadre de leur assurance RC familiale. Attention toutefois : celle-ci n’est pas obligatoire. Il faut donc y souscrire pour être couvert.

L’assurance vélo+ d’AXA

La RC familiale couvre certes les dommages que vous pouvez causer aux autres personnes, mais il peut y avoir d’autres types de dommages. Il existe donc des couvertures en assurances particulières pour vélos et engins de mobilité douce. Ainsi, l’ assurance vélo d’AXA vous rembourse les dommages causés à votre vélo ou engin de mobilité douce en cas d’accident, tentative de vol, vandalisme ou lors de son transport. En cas de panne ou d’accident, AXA vous propose également une assistance pour toute la famille, un dépannage sur place et si le problème n’est pas résolu un rapatriement vers votre lieu de départ/destination et, si besoin, un vélo de remplacement. Enfin, la formule « multi » pour permet d’assurer jusqu'à 5 moyens de transport sur le même contrat. Confort vélo+ est une formule que vous concluez pour une durée d’un an avec possibilité de reconduction tacite.

Pour que rien n'arrête votre plaisir de circuler à l'air libre, découvrez les solutions AXA . Elles protègent vos vélos, vélos électriques et autres engins de mobilité douce !

