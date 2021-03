La crise du coronavirus a poussé diverses entreprises à chercher des synergies pour faire évoluer leurs services. Dans cette optique, le prestataire de services financiers BDO s’associe à Exact, qui pour sa part développe des logiciels. L’objectif : proposer la comptabilité en temps réel.

"En plus des fonctionnalités classiques d'un logiciel de comptabilité et de l'automatisation des processus, l'interface d'Exact permettra une collaboration aisée et la mise à disposition de nouveaux services. L'utilisation du logiciel permet une approche plus rapide et plus proactive de la prestation de services", détaillent les deux partenaires. "Le logiciel vise principalement à améliorer les processus et à automatiser le plus grand nombre possible de tâches afin que les comptables puissent libérer plus de temps pour leur rôle de conseil aux clients."

Une étape dont se félicite Sigrid Jansegers, directrice des ventes chez Exact. "Avec Exact Online, BDO est en mesure de collaborer avec ses clients en temps réel dans une interface unique. Le concept ‘sans les mains’ convertit les documents numériques en propositions de réservation, éliminant ainsi le travail fastidieux et source d'erreurs pour les employés." BDO utilisera l'ensemble des modules d'Exact Online pour environ 1 000 PME en Belgique.

Présent en Belgique depuis 1989, Exact compte désormais plus de 66 000 entreprises et plus de 1 100 comptables sur Exact Online en Belgique.