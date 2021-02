Les quatre grandes banques belges vont installer entre 650 et 750 points CASH à travers le pays Mes Finances Ariane van Caloen

© Dorien Mathijssen Ces points CASH dits “neutres”, car sans logo d’une des 4 banques, permettront le retrait d’argent, la modification du code Pin et le dépôt d’espèces.

Afin d’offrir une infrastructure mieux répartie, les quatre grandes banques du pays (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC) annonçaient, en janvier 2020, leur intention de mettre au point un nouveau réseau commun de distributeurs automatiques de billets géré par l’entreprise Batopin (Belgian ATM Optimisation Initiative). Un an plus tard, où en est-on ?