Vraie réforme ou réformette de l’impôt des personnes physiques ? Les experts du CSF sont déchirés…

Si ce rapport a fuité, c’est mauvais signe. Cela signifie qu’on souhaite en interne torpiller ce qu’il y a de plus novateur et de plus juste sur l’imposition des revenus en Belgique, qui comporte tout de même pas mal d’anomalies et de règles qui sont aujourd’hui inadaptées", lance l’une de nos sources au sein du Conseil supérieur des Finances (CSF).