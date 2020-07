En Belgique, la lampe LED est le produit le plus acheté avec ce type de chèques, ressort-il mardi d'une enquête menée par Listen. Mais les tendances varient en fonction des régions. Les Wallons se tournent plutôt vers l'électroménager, tandis que les Flamands préfèrent les utiliser pour alléger une facture, comme l'achat d'un vélo. À Bruxelles, les magasins de bricolage ou bio sont les premiers endroits où ils sont dépensés.

Le choix du produit dépend aussi du pouvoir d'achat. Les ménages à salaire plus confortable utilisent ces chèques pour s'offrir quelque chose en lien avec les hobbies, tandis que les plus bas salaires se tournent vers le multimédia et l'électroménager avec un label Eco.

L'an dernier, 1.850.000 Belges ont bénéficié d'écochèques.