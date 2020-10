Cadastre des fortunes : la Vivaldi compte ajouter une pièce importante au puzzle Mes Finances François Mathieu

© BELGA

"Les soldes bancaires seront transférés au Point de contact central (de la Banque nationale de Belgique)". Cette petite phrase nichée au coeur de l’accord gouvernemental relance le débat sur le cadastre des fortunes. Incontestablement. Et pour cause : si la volonté de la Vivaldi, comme l’a expliqué Paul Magnette ce week-end, est de taxer dès 2021 les gros patrimoines – de plus d’un million d’euros sur compte-titres a précisé Egbert Lachaert (président de l'Open VLD) sur Twitter, la divulgation des données des soldes bancaires à la BNB pourrait faciliter cette forme de taxation via la constitution d’un cadastre.