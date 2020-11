C’est plutôt une bonne nouvelle pour les clients de l’enseigne Carrefour Belgique, qui vient donc d’annoncer le gel des prix de quelque 20000 références dans ses hypermarchés et de 10000 références dans ses formats plus petits, à savoir les Market et les Express. Le but « préserver le pouvoir d’achat des Belges ».

La mesure, en vigueur jusqu’au 31 décembre, inclut donc la période des fêtes de fin d’année et concerne aussi bien les produits de la marque Carrefour que ceux de marques dites nationales (Les biscuits Lu, la margarine Solo ou encore les glaces Magnum du groupe Unilever par exemple). L’action concerne des produits alimentaires, mais aussi des produits de soins du corps ou encore pour les animaux de compagnie.

Les restrictions habituelles concernent les produits frais à cours très variables. Carrefour évoque la poissonnerie, les fruits et légumes de saison.