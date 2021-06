Ces 7 moyens insolites de s'enrichir à moindre effort Mes Finances Fleur Olagnier

S’il vous manque le temps ou le bagou pour devenir influenceur, vous pourriez participer à un essai clinique. Mais évidemment, tout le monde n’est pas motivé pour ce type d'aventure. Ainsi, une solution moins risquée peut être de s'improviser chercheur d’or. Pour les moins patients et méticuleux, une autre méthode efficace permettant de gagner de l’argent est de participer aux jeux télévisés. Pour les passionnés de cinéma et de télévision, il est aussi possible de faire de la figuration. Autres options pour gagner de l’argent sans trop se fatiguer, poser nu ou vendre ses cheveux !