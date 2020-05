On le sait, la crise sera longue. "", lançait, mi-mars déjà, Pieter Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). Éviter les faillites à tout prix, en somme. Le monde politique, en chœur, le répète à l’envi. C’est sans doute, sur le plan socio-économique, le plus gros paquet de décisions qui reste en rade actuellement.

Dans nos colonnes lundi dernier, le "Tax shelter PME" et la "Provision Corona" étaient évoquées comme pistes poussées par les experts de l’ERMG (Economy Risk Management Group) auprès du monde politique. Il en était une dernière - la dette subordonnée - sur laquelle très peu de détails avaient filtré jusqu’ici. Le renforcement des capitaux propres des entreprises étant indispensable aux PME, un mécanisme de dette subordonnée ("des quasi-fonds propres") a été imaginé par les experts. Confronté au document qu’un vent favorable a acheminé sur notre table, Pierre Hermant, membre de ce groupe et CEO de Finance. Brussels, reconnaît qu’" il s’agit là d’une pièce maîtresse de l’édifice pour les mois, voire années à venir et que c’est une manière intelligente selon lui de mobiliser l’épargne privée des ménages pour relancer l’économie belge". C’est un enjeu crucial pour donner toutes ses chances à la relance et à la préservation de l’emploi : la mobilisation de l’épargne privée.