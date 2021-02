Bien souvent, les Belges règlent l’achat avec leur carte Bancontact, soit parce qu’ils ne possèdent pas de carte de crédit, soit parce qu’ils hésitent à effectuer une telle opération avec leur Visa ou MasterCard. À raison ? Cela dépend : les frais de transactions sont souvent plus élevés pour des paiements réalisés dans une devise autre que l’euro et de nombreuses cartes de crédit offrent, en plus, une assurance gratuite garantie d’achat bien utile si votre commande n’est pas livrée.