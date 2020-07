Comment taxer les 50 milliards d’argent noir placés dans les banques belges ? © DR Mes Finances Laurent Lambrecht

Pourquoi l’idée de régulariser de l’argent noir fait-elle polémique ? Steven Vanden Berghe vise plus particulièrement l’argent de contribuables ayant déjà participé à d’autres opérations d’amnistie fiscale (DLU-1 et 2). Pourquoi ces personnes devraient-elles régulariser une nouvelle fois leur situation alors qu’elles bénéficient a priori d’une immunité pénale ? En réalité, il y a un hic avec les DLU-1 et 2. En effet, la majorité des régularisation effectuées entre 2004 et 2013 étaient incomplètes.