En 2020, un quart des ménages en Wallonie ont choisi un autre fournisseur d'électricité. C'est ce que montre les chiffres de la CWaPE, le régulateur wallon de l'énergie. Les chiffres en Flandres et à Bruxelles sont comparables. La Flandre a enregistré un pic notable en mai : ce mois-là, 4% des ménages ont opté pour un autre fournisseur d'électricité et 5% pour un autre fournisseur de gaz naturel. Il est possible que le fait que de nombreuses personnes soient chez elles pendant le confinement et aient le temps de comparer les tarifs énergétiques avec le relevé annuel de 2019 sous les yeux, ait joué un rôle.

Le principal argument en faveur du changement est le prix. Il existe des différences majeures entre le contrat le plus cher et le contrat le plus avantageux. Selon le CREG, le régulateur fédéral de l'énergie, un ménage avec une consommation moyenne en Wallonie paie 1.129 € avec le contrat le plus cher, et seulement 613 € avec le contrat le moins cher. A Bruxelles, la différence est encore plus grande : le contrat le plus cher coûte également 1.129 € et le moins cher seulement 509 €.

Un tiers des ménages utilisent un site de comparaison des prix pour trouver le contrat le moins cher.

Comment comparer les prix de l'électricité et du gaz ?

Un comparateur de prix populaire est comparateur-energie.be, certifié par le CREG. La CWaPE a également son outil de comparaison, le CompaCWaPE. Pour Bruxelles, c’est le BruSim. Tous les 3 fonctionnent de la même manière : vous indiquez votre lieu de résidence et votre consommation annuelle d'électricité et/ou de gaz naturel (en KWh : vous trouverez ces informations sur votre relevé annuel). Si vous ne connaissez pas votre consommation parce que vous signez un contrat pour la première fois ou parce que vous déménagez, le comparateur de prix table sur une consommation moyenne. L’outil montre, pour l'électricité et/ou le gaz naturel, le montant que vous paieriez pour la consommation indiquée auprès des fournisseurs d'énergie sur le marché belge. Les résultats sont automatiquement triés du contrat le moins cher au contrat le plus cher.

Remises ?

Il est important d’interpréter correctement les résultats du comparateur de prix. Pour commencer, le montant que vous voyez est une estimation, et non une prédiction exacte du coût final. Il s'agit du montant de la facture d’acompte mensuelle. Lors du relevé final, vous devrez peut-être payer un complément ou recevrez un remboursement. En effet, votre consommation peut être supérieure ou inférieure à celle de l'année précédente - il suffit, par exemple, qu’une vague de froid hivernale vous oblige à chauffer davantage.

Avec un contrat à tarif variable, le prix de l'énergie peut augmenter ou diminuer pendant le contrat. Les tarifs de transport, de distribution et autres redevances peuvent également changer en cours d'année. Vous ne saurez donc pas ce que cela vous coûtera vraiment avant de recevoir votre relevé annuel. Par conséquent, il n'est généralement pas judicieux de changer trop rapidement ni constamment. Votre facture d'énergie dépend de tellement de facteurs que vous devez pouvoir la comparer sur une longue période.

En outre, le comparateur de prix ne tient pas compte des remises. Les tarifs donnés par les différentes solutions sont les tarifs standards des fournisseurs d'énergie et sont ajustés une fois par mois. Si un fournisseur d'énergie accorde une réduction temporaire à ses nouveaux clients, cela n’apparaîtra donc pas dans le comparateur de prix. C'est pourquoi, en plus du comparateur de prix, il est toujours préférable d'utiliser un autre outil de comparaison, tel que l'outil de comparaison énergétique de Luminus.

N'oubliez pas non plus que certains fournisseurs d'énergie offrent des réductions à leurs clients existants. Avec les contrats Comfy de Luminus, les clients bénéficient, par exemple, d'une réduction de 5% sur l'électricité la deuxième année et même de 10% à partir de la troisième année. En outre, chez certains fournisseurs, les clients ont accès à des programmes de fidélité et à des coupons de réduction, comme le programme Luminus EXTRAS!. Vous ne trouverez pas non plus ces avantages dans un comparateur de prix.

Comment changer ?

Depuis 2012, les ménages belges peuvent changer de fournisseur entièrement gratuitement à tout moment, même si la date de fin de leur contrat actuel n'est pas encore atteinte. Il vous suffit d'informer le nouveau fournisseur que vous souhaitez changer de fournisseur et de conclure le nouveau contrat. Le nouveau fournisseur organise alors le changement avec l'ancien et avec le gestionnaire de réseau, veille à ce que l'ancien contrat d'énergie soit résilié et que vous receviez une facture finale.

