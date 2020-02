La propagation du coronavirus (Covid-19) a naturellement des conséquences pour les voyageurs et les agences de voyages.

En raison de l'impact du coronavirus, des modifications de voyage sont à prévoir, cependant un remboursement n'est pas toujours garanti. La propagation du coronavirus oblige certaines organisations de voyages à ajuster leurs services car "les compagnies aériennes ou de croisière ne desservent plus certains aéroports et certains ports, ce qui signifie qu'une partie substantielle du voyage ne peut parfois être réalisée", explique l'UPAV, l'union professionnelle des agences de voyages. "Dans un cas comme celui-là, il est important d'offrir des alternatives au voyageur: une nouvelle date de départ plus tard dans l'année par exemple."

C'est uniquement dans le cas "où la modification ne conviendrait pas au voyageur, car affectant une partie essentielle du voyage", que celui-ci a le droit d'annuler gratuitement. Dans d'autres cas, l'annulation par le voyageur n'est possible "qu'avec un avis négatif du SPF Affaires étrangères", sans quoi les règles d'annulation normales incluses dans les conditions générales et particulières du contrat de voyage s'appliquent.

Obligation pour les agences

En cas de danger survenant à un passager sur une destination déconseillée, la responsabilité du professionnel peut être engagée si celui-ci ne s'est pas conformé aux recommandations SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement concernant le pays de destination finale ainsi que tous les points de transit.