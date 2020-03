"L'objectif, on l'a dit, et on le redit, c'est de protéger les ménages de problèmes financiers et les entreprises de la faillite", lance Alexander De Croo, ministre des Finances (Open VLD).

En visio-conférence avec Johan Thijs, président de Febelfin (et CEO de KBC), le ministre s'est évertué à expliquer la manière dont le secteur allait concrètement aider les particuliers et les entreprises, quelles que soient leur forme. D'abord, les mesures d'aide prendront effet à partir du mois d'avril. Soit un mois plus tard qu'initialement imaginé, "ce qui fait que l'on a accepté de reporter au 31 octobre le paiement des crédits en cours." Et non pas au 30 septembre comme annoncé au départ.