Le 22 juin dernier, l'organisation de défense des consommateurs Test-Achats avait lancé un formulaire en ligne pour déposer plainte contre des voyages ou vols annulés.

Plus de 2.200 dossiers ont été ouverts et Test Achats a décidé désormais d'interpeller les compagnies. "L'objectif de cette initiative était de regrouper les différentes plaintes afin de les traiter le plus rapidement. Si plus de 2.200 inscriptions ont été enregistrées en deux semaines, Test Achats annonce passer à l'étape supérieure en interpellant directement les compagnies concernées", souligne mercredi Test-Achats dans un communiqué.

L'organisation de consommateurs constate que ce sont souvent les mêmes entreprises qui reviennent dans les plaintes.

"Par exemple, chez Brussels Airlines, il est presque impossible pour le consommateur de contacter le service clientèle pour faire une nouvelle réservation, en utilisant le bon à valoir pour un voyage annulé pendant la crise du Covid-19, alors que dans le même temps, le prix des billets d'avion augmente de façon drastique. C'est également une pratique établie par la compagnie aérienne irlandaise Ryanair", note Test Achats.

En outre, l'organisation de consommateurs constate que de nombreux consommateurs ne sont toujours pas remboursés pour des vols ou des voyages annulés par TUI et TUIFLY.