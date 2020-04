Économiser de l’argent sans perdre d’un iota votre qualité de vie, qu’en dites-vous ? C’est ce que propose Mr Énergie, en vous invitant à changer d’opérateur. En ces temps bousculés, vous serez d’office gagnants : en effet, les tarifs en matière d’énergie n’ont jamais été aussi bas !

Le coût de l’énergie est fluctuant et il y a lieu d’y être attentif si on souhaite ne pas payer le prix fort par négligence, manque de temps - pour le moment, on en a ! - ou tout simplement parce que l’on est mal informé. Mais concrètement, quelles sont les solutions possibles ?

« Le meilleur moyen d’obtenir des prix bas reste l’achat groupé, nous informe Derek Ralet, CEO et cofondateur de Mr Énergie. Le pouvoir de négociation que nous avons nous permet d’offrir les conditions les plus avantageuses du marché. Avec le confinement, les tarifs ont, en outre, chuté de façon spectaculaire. Il faut ne surtout pas rater le coche ! »

Une démarche simple comme « bonjour »

Pour le consommateur qui souhaite rapidement bénéficier d’une baisse substantielle de sa facture d’énergie, la démarche est donc très simple : il suffit de se rendre sur le site www.MrEnergie.be. Pour mieux vous rendre compte de l’économie réalisée, il est même possible d’effectuer une simulation qui montrera instantanément quel est le montant de l’économie dégagée.

Quelques « trucs » pour encore faire baisser la facture

1. Lorsque vous avez fini d’utiliser un appareil, ne le laissez pas en veille, mais éteignez-le. En effet, un appareil branché consomme, même lorsqu’il n’est pas utilisé. Pour vous simplifier la vie, utilisez des blocs multiprises dotés d’un interrupteur permettant de couper simultanément l’alimentation de l’ensemble des appareils qui y sont branchés.

2. Remplissez toujours au maximum votre lave-vaisselle, votre machine à laver et votre sèche-linge avant de les lancer.

3. Faites vos lessives à basse température. En effet, un cycle de lavage à 30 degrés consomme trois fois moins d’énergie qu’un programme à 90 degrés.

4. Éteignez enfin toutes les lampes lorsque vous quittez une pièce et profitez au maximum de la lumière naturelle en ouvrant l’ensemble de vos rideaux et volets.

5. Rendez-vous sur www.MrEnergie.be !