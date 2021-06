Emmanuel Degrève et Maurizio d’Auria

Emmanuel Degrève et Maurizio d’Auria

Emmanuel Degrève et Maurizio d’Auria

Libre Eco week-end | Le dossier

Depuis la sixième réforme de l’État, il ne reste plus qu’une seule déduction d’impôt : les rentes alimentaires.

La déduction des rentes alimentaires est soumise à des conditions essentielles. Elles doivent être faites en exécution d’une obligation légale, régulièrement payées à des personnes ne faisant pas partie du ménage.

Si vous divorcez cette année et que vous enregistrez des revenus importants au cours de l’année, peut-être devriez-vous opter pour une rente alimentaire payée en une seule fois, sous la forme d’un capital unique. Les rentes sont déductibles à 80 %. Elles peuvent produire une économie d’impôt substantielle puisqu’elles réduisent la base imposable globale, affectant très souvent la 5e tranche d’imposition de 50 %.

Bon à savoir également, une rente peut s’appliquer lorsque votre conjoint est en maison de retraite. Par contre, tel n’est pas le cas de l’étudiant qui "kote" : lui est considéré par le fisc comme faisant partie du ménage.

Examinons maintenant les 10 réductions d’impôts les plus en vue. Elles sont soit fédérales, soit régionales, et sont assemblées dans 3 cadres (IX, X et XI) différents selon la Région.